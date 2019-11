VocidiDonne è pronta per il 25 novembre

Come ogni anno l'Associazione VocidiDONNE intende riproporre per il 2019 degli eventi collegati al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Lunedì 25 novembre dalle 9 alle 12 all’Auditorium di Città Studi si svolgerà l’incontro organizzato con gli alunni delle Scuole Superiori biellesi per parlare del problema della violenza. Quest’anno si è sviluppato il Progetto "Parole in Scena" che prevede incontri preparatori con alcune classi degli Istituti Superiori del Gae Aulenti, dell’Itis, del Bona, del Liceo Classico-linguistico-artistico e dell’ENAIP in collaborazione con le attrici dell’Opificio dell’arte che hanno presentato la loro performance “Quadri senza cornice”.

Durante la mattinata all’Auditorium alcune classi, che hanno aderito al progetto, presenteranno i prodotti che hanno elaborato e sarà ospite dell’iniziativa il Professor Michele Marangi, Media educator, che parlerà di come i nuovi media possono veicolare la violenza tramite parole e immagini. Accompagnamento musicale a cura di Stefano Minola.

Giovedì 28 novembre dalle 19,30 alle 23 si svolgerà il Caffè letterario mensile nella sede LILT di Biella, in Via Ivrea 22. Dopo l’apericena allestito dagli alunni dell’Istituto Alberghiero di Biella, ci si confronterà sul libro “La treccia” di Laetitia Colombani insieme al Dottor Mario Clerico e alla Dottoressa Anna Porta. Il romanzo è un’opera corale dove la voce e la storia di tre donne si intrecciano partendo da presupposti e situazioni molto differenti dal punto di vista sociale, familiare e personale, fino a condividere scelte che cambieranno per sempre le loro vite. Donne che sanno resistere, ma che quando è necessario sanno anche affrontare realtà scomode che mettono in discussione certezze e posizioni consolidate.

Sabato 30 novembre alle 21 al Teatro Erios di Vigliano Biellese Lucilla Giagnoni presenterà il suo ultimo spettacolo "Magnificat", con la collaborazione ai testi di Maria Rosa Pantè, musiche di Paolo Pizzimenti, luci e video di Massimo Violato e assistente alla regia di Daniela Falconi.

Le iniziative sono organizzate in collaborazione con:

Fondazione CRB

Comune di Vigliano

Comune di Pralungo

Consigliera di Parità

Casa Circondariale di Biella

LILT Lega italiana per la lotta contro i tumori

Consorzio CISSABO

Cooperativa Anteo

CARITAS DIOCESANA BIELLA

Associazione NON SEI SOLA

Associazione Donne Nuove

Associazione Underground

Associazione Paviol

Associazione INCONTROMANO

ATS Palazzo Ferrero

Miscele Culturali

CTV Centro Territoriale per il Volontariato