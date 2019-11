Lo spettacolo delle immagini in multivisione di Roberto Tibaldi

Roberto Tibaldi, di Bra, è un appassionato di montagna, natura, musica e fotografia. Fa di quest'ultima passione la sua professione dopo una precedente esperienza lavorativa presso il Museo di Storia Naturale di Bra, e riesce a fondere tutti i suoi interessi nella multivisione, realizzando opere sia per espressione personale che su commissione.

Giovedì 14 novembre, nell'ambito della manifestazione "Viaggio, Orizzonti, Frontiere, Generazioni" in corso a Palazzo Ferrero, Roberto Tibaldi sarà a Biella Piazzo con "In Viaggio con la Multivisione", una serata di multivisione con otto opere dedicate al viaggio.

"Lessi tempo fa questa frase - dichiara Tibaldi - "Per il cervello viaggiare con la mente è la stessa cosa che viaggiare nella realtà". Io non sono convintissimo che sia proprio la stessa cosa, ma in questa serata ci proveremo. Attraverso le otto opere in programma visiteremo "virtualmente" 5 continenti. Immagini, musica ed emozioni assicurate!".

Sempre nell'ambito manifestazione "Viaggio, Orizzonti, Frontiere Generazioni", continua a Palazzo Gromo Losa di Biella Piazzo "Viaggio a Timbuctu", mostra fotografica dello stesso Roberto Tibaldi.