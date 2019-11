"Per chi non ci è mai stato e vorrebbe andarci, per chi c'è stato e vuole ricordare, per chi è semplicemente curioso o per chi non ha nient'altro di meglio da fare".

Questo è l'invito a "A Santiago de Compostela par el Camino del Norte", il filmato che sarà proiettato mercoledì 13 novembre, alle 21, presso l'Oratorio di Cossila San Grato, e che racconta il viaggio di Osvaldo e Ottavio.