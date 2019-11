A Città Studi "Per fabbricare stoffa buona e bella"

Fotografie provenienti dagli archivi dell’Istituto E. Bona, dall’Istituto Q. Sella, dalla Condizionatura Biellese e dal CNR Rivetti, che documentano l’istruzione professionale e le scuole di arti e mestieri nel biellese.

Questo il tema della mostra "Per fabbricare stoffa buona e bella", in programma da giovedì 14 novembre presso la Biblioteca di Città Studi di Biella, a cura del Centro di Documentazione della Camera del Lavoro di Biella. L’esposizione rientra nel fitto programma di "Biella ritratto di una città fabbrica": una narrazione per immagini articolata in cinque sedi espositive, in ciascuna delle quali sono proposti argomenti correlati al tema generale.

Venerdì 15 novembre, alle 10 presso l’Auditorium di Città Studi (in Corso Pella 2), la Camera del Lavoro di Biella ed il Centro di Documentazione organizzano l'incontro pubblico a ingresso libero "Lavoro, benessere, inclusione: il governo delle innovazioni", dove si confronteranno Susanna Camusso, responsabile CGIL politiche internazionali e politiche di genere, e Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda, direttore della Fondazione Pirelli, Presidente di Museimpresa. Discussant: Stefano Parola, giornalista di La Repubblica.

La mostra "Per fabbricare stoffa buona e bella" sarà visitabile sino al 22 dicembre, dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 19), sabato (dalle 8.30 alle 12.30), e dialoga con la proposta di lettura "Formazione oggi", una bibliografia dedicata alla formazione e all'innovazione tra scuola e lavoro.

L’ingresso è libero e per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca: tel. 015 8551107; email: biblioteca@cittastudi.org ; facebook: @cittastudibiblioteca.