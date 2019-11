"Filo" cambia sede. Paolo Monfermoso: "Questione di spazio espositivo ma intatta la filosofia"

La 53a edizione di Filo si svolgerà nei giorni giovedì 27 e venerdì 28 febbraio 2020 al MiCo - Milano Convention Centre. Il nuovo spazio espositivo scelto da Filo si trova in via Gattamelata, 5 a Milano. Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, spiega così il cambio di sede di Filo: “Abbiamo deciso di lasciare la sede storica di Filo – il Palazzo delle Stelline – per la necessità di garantire al nostro Salone uno spazio espositivo più grande. Il trasferimento a MiCo ci permette infatti di avere a disposizione una volumetria più ampia, che utilizzeremo per offrire a espositori e visitatori una serie di servizi che, Filo non poteva mettere a loro disposizione proprio per mancanza di spazio”. Precisa Monfermoso: “Filo manterrà intatto il suo carattere, proseguendo nella selezione scrupolosa degli espositori, che continueranno a essere aziende di assoluta eccellenza, attente alla sostenibilità, all’innovazione e alla ricerca. In più, dalla 53a edizione di febbraio 2020, nei nuovi spazi espositivi, potremo valorizzare le proposte degli espositori grazie a un’Area Tendenze non solo più ampia, ma anche più creativa e suggestiva, in linea con le caratteristiche di una fiera come Filo. Amplieremo la FiloLounge, riservata ad espositori e stampa, e allo stesso tempo appronteremo nuovi servizi studiati in particolare per i visitatori, in modo che possano dedicare tutto il loro tempo e tutta la loro attenzione alle collezioni esposte negli stand, lungo tutta la durata del Salone”.

Immediatamente riconoscibile per la copertura a forma di cometa, MiCo è diventato in pochi anni un punto di riferimento per le esposizioni internazionali. Alla funzionalità degli spazi fieristici, unisce la posizione strategica, in prossimità di City Life, uno dei quartieri più innovativi e all’avanguardia di Milano. La zona è facilmente raggiungibile sia in auto sia in metropolitana e ha rapidi collegamenti con la stazione ferroviaria e gli aeroporti milanesi. Conclude Monfermoso: “Stiamo cercando di costruire per Filo un vestito nuovo, più adatto alle esigenze di un sistema tessile attraversato da grandi cambiamenti, che investono allo stesso tempo aspetti economici, sociali e culturali. Sotto il vestito, però, resta intatta la filosofia di Filo, incentrata sulla qualità, la professionalità, la concretezza e l’efficacia”.