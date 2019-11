La scrittrice Michelle Cerri ospite della scuola media di Pralungo

Lunedì 11 novembre, in occasione della settimana connessa al progetto nazionale “Libriamoci – giornate di lettura nelle scuole”, la giovane scrittrice cossatese Michelle Cerri ha incontrato i ragazzi della scuola media di Pralungo raccontando con maturità e freschezza del suo romanzo, che costituisce il suo esordio letterario: “Storia su carta e inchiostro”. L’autrice ha spiegato agli incuriositi ragazzi che la sua opera è disponibile dal alcuni mesi in libreria e sul web e che tratta di una semplice ma coinvolgente storia di giovani adolescenti alle prese con piccoli e grandi problemi connessi all’età, all’interno della cornice della Toscana rurale; Michelle è riuscita nell’intento di raccontare la storia principale calandosi nella mente e nei comportamenti dei due personaggi protagonisti, Beatrice e Tommaso, ma non solo: si può notare la bravura nello stendere un testo ricco tra l’altro di storie parallele e citazioni.

I ragazzi della scuola pralunghese hanno seguito con attenzione le riflessioni della giovane scrittrice (il grosso del romanzo è stato composto tra la prima e la seconda media!) ponendo svariati quesiti, non solo inerenti il romanzo ma anche di carattere musicale: Michelle, come del resto uno dei protagonisti della sua opera prima, è musicista appassionata di pianoforte. Per gli alunni l’incontro ha rappresentato un’occasione, ancora una volta, di vivere la scuola in modo costruttivo, condividendo tutti insieme il percorso svolto dall’autrice o semplicemente facendosi fare un autografo…e chissà che tra gli alunni delle tre sezioni non si celi un giovane talento ancora da scoprire!