Dal Nord Ovest - Recuperato il corpo di un 73enne deceduto nei boschi di Monastero Vasco

Ritrovato il corpo di un uomo nei boschi del comune di Monastero Vasco (Cuneo). I tecnici del soccorso alpino e speleologico piemontese sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 novembre, per recuperare la salma di un 73enne deceduto presumibilmente per un malore. Sul posto anche l'eliambulanza del 118 con medico, che purtroppo non ha potuto che constatare il decesso.