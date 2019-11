Dal Nord Ovest - Incidente: Ape si ribalta, due feriti in ospedale

Incidente stradale a Saluggia in via Don Carra nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 13 novembre, tra un Ape Max e una Dacia Duster. L'Ape si è ribaltata e uno delle due persone a bordo ha riportato alcune ferite mentre l'altra solo contusioni. A intervenire sul posto verso le 14,45 è stata la squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e il 118. I due passeggeri dell'Ape Max sono stati trasportati entrambi all'ospedale D.E.A. di Chivasso. L’intervento del personaledei Vigili del Fuoco è consistito nella messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti. Sul posto anche i carabinieri.