Storia e territorio, i Periti Industriali festeggiano il 90° anniversario

In occasione del novantesimo anniversario della Categoria dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, il Consiglio Direttivo Provinciale con sede in Biella ha voluto dare particolare risalto all’evento con una cerimonia che si è svolta lo scorso 8 novembre al Relais Santo Stefano di Sandigliano, in concomitanza con l’assemblea ordinaria degli iscritti.

La cerimonia ha avuto inizio con l’apertura del segretario dei Periti Industriali Roberto Zecchini e la relazione del presidente Augusto Borsetti, in cui sono stati menzionati i suoi predecessori che si sono succeduti negli anni, dal primo presidente Remo Valz Blin ad oggi. "La storia del nostro Collegio, oggi Ordine - ha spiegato - parte da lontano, si intreccia e si integra con l’evoluzione del territorio, dalla nascita delle libere professioni secondo quanto disposto dal Codice Civile con la regolamentazione delle stesse".

Dopo gli interventi è stato proiettato un video della storia dell'Ordine, con reperti storici e di valore. Nel corso della celebrazione sono stati premiati i membri iscritti da più di 50 anni, oltre alla segreteria, premiata per i suoi 23 anni di impegno e dedizione. Al termine della cerimonia è seguita una partecipata cena di gala.