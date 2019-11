Come per gli scorsi anni l’Arma dei Carabinieri ha programmato per l’anno scolastico 2019/2020 un contributo alla formazione della Cultura della Legalità con incontri didattici presso le Scuole e visite presso i reparti. In tale contesto nel pomeriggio dell’11 novembre 2019 militari della Stazione dei carabinieri di Netro hanno effettuato un incontro con le due sezioni delle terze dell’Istituto della scuola media primaria di Graglia.