Ailoche: pasticceri pasticcioni circondati dal cioccolato FOTOGALLERY

Alla fine il risultato è sempre molto gratificante per i genitori, per lo staff e per i mastri cioccolatieri che stavolta hanno saputo affrontare degnamente la prova del cosiddetto “salame al cioccolato”, prelibatezza rivista dalla pasticciona Laura a favore di una maggiore digeribilità e soprattutto valida per ogni tipo di età. I bambini, nonostante il rischio di eventuali carie, hanno saputo apprezzare e poi portare a casa a mordicchiare senza lasciare alcuna briciola la loro dolce creazione.

Dopo la sessione di cucina tradizionale, nella giornata di sabato 9 novembre, verso le 15,30 senza perdere tempo è arrivato il momento di vedersela con la famosa favola dei Dorayaky, pietanza giapponese in onore del cartone animato in voga a partire dagli anni ‘80, Doraemon. Questa volta i volti attoniti dei valorosi collaboratori hanno travisato ogni tipo di "speranza voi che entrate“: farina e qualche macchia sono arrivate sulle divise di grandi e piccini. I Pancake, sfornati in modalità catena di montaggio da uno staff che no si è tirato indietro quando ha dovuto gestire 22 ciotole stracolme di impasto dolciastro, hanno reso forma e contenuto al dolce. L’operazione è durata circa 2 ore per concludersi con la farcitura a base di crema di nocciola spennellata con cura dai mastri pasticceri.

Ad alleviare e allietare l'ardua prova verso le 17 è arrivata la cioccolata calda che ha seguito poi la consegna ufficiale del diploma da parte di Laura e un piccolo cadeau rappresentativo.

Un doveroso ringraziamento per la valorosa collaborazione a tutto lo staff a partire da dietro le quinte con: Andrea C., Andrea V., Matteo, Massimo, Ivana, Elisabetta, Filippo e Laura, tutti i genitori fantastici collaboratori, Pasticceria Monica e Angela del Carrefour di Borgosesia.