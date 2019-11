"Fioca al Favè": prevista per giovedì sera neve al Favaro

Cambia il tempo e da giovedì 14 novembre si entra decisamente in clima invernale. Diversi siti specializzati, infatti, descrivono le previsioni sul Biellese con pioggia e neve. "I primi fenomeni in tarda mattinata sui rilievi -prevede Arpa Meteo Piemonte- in successiva estensione a tutta le regione ed intensificazione su valori mediamente moderati, localmente forti o molto forti nel corso della serata a ridosso dei rilievi meridionali e su zone montane e pedemontane settentrionali".

E la neve? Quota dei fiocchi in marcato calo in serata dove potrà scendere fino ai 600-800 metri. Come dire dal Favaro di Biella in su. L'ondata si potrebbe protrarre fino a sabato in mattinata. Per gli amanti della neve ci dovrebbe essere una piacevole sorpresa, gli altri si possono sempre accontentare con il detto: "Se a fiòca an sla feuja, l'invern a dà pòca neuja" che tradotto in italiano: "Se nevica sulla foglia, l'inverno da poca noia".