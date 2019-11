Candelo: Assessorato alla gentilezza, lavori e casa di riposo. La minoranza all'attacco

"Per il sindaco il Ricetto sarebbe la prima industria di Candelo e meriterebbe investimenti prima e al di sopra di ogni altra cosa. In realtà, in vent’anni il Ricetto non ha dato 1 euro di ritorno ai Candelesi (eccetto che a pochi commercianti), né ha creato un posto di lavoro". A parlare è Elettra Veronese, capogruppo di minoranza in Candelo per tutti, che torna all'attacco dopo il consiglio di lunedì 11 novembre. Il gruppo contesta la maggioranza sugli investimenti che ha scelto di effettuare: "Quanto spenderà di nuovo il Comune per il Ricetto da qui a dicembre? 90mila euro. Per cosa? Monitor e percorsi multimediali dentro le mura. La cecità continua... A bilancio nulla invece per il ritorno dell'asilo nido a Candelo e per lo scuolabus. In quanto a sperpero e prese in giro... Il ricavato dalla svendita della Casa di Riposo è circa 990mila euro? No. Lo è solo sulla carta. I Candelesi pagheranno adesso 114mila euro per lo spostamento di un traliccio della luce che si trova sul terreno dov'è previsto l’ampliamento della RSA. Curioso che a pagare debbano essere i candelesi, dal momento che il problema c'era già prima della sottoscrizione dei contratti con Punto Service Srl".

Anche gli 80mila euro per i lavori al palazzo comunale e la costituzione dell'assessorato alla gentilezza hanno fatto discutere: "Decisioni folli - dichiara il capogruppo - quelle di spendere altro denaro per non meglio precisati lavori edili nel palazzo comunale, circa 80mila, invece di attendere la fine di una causa legale che dovrebbe portare un risarcimento e di destinare cifre ignote per sostenere iniziative ridicole quale quella del nuovo assessorato alla gentilezza, come a dire che, per far pulizia, basti nascondere polvere sotto ai tappeti".

"Altro esempio, 40mila euro da pagarsi per parcelle a professionisti per redigere “progetti” da tenere nel cassetto... Il costo annuo (così si diceva) dello scuolabus! Dulcis in fundo, 500mila tolti dalla svendita della RSA, per progettazione (euro ?) e realizzazione/lavori (euro ?) della strada di gronda (inizio salita La Birreria - Santa Croce). Importo che, anche ai meno esperti, appare insufficiente a realizzare l’opera. Opera che rischia pertanto di restare sulla carta, visto che Candelo non ha più nulla di prezioso da vendere. Molto altro ancora ci piacerebbe dire, ma non ne abbiamo conoscenza, perché a Candelo si chiede ai Consiglieri di votare i bilanci ben celando le reali intenzioni".