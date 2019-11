Strage di Nassirya, un minuto di silenzio per i carabinieri di Biella

Ieri alle 17 tutti i carabinieri del comando provinciale di Biella si sono schierati di fronte al monumento al caduti, nel piazzale dello stesso comando, per osservare un minuto di silenzio in onore dei caduti di Nassirya. Ricorreva ieri infatti il 16esimo anniversario del tragico evento in cui persero la vita 19 italiani, di cui 12 carabinieri e cinque soldati, a causa di un attentato contro la base italiana "Maestrale" in Iraq.