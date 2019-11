Muffin è un gattino biellese ma non riesce a trovare la famiglia giusta

Il dolce micio Muffin aspetta ancora casa, nessuna richiesta seria per lui, tutti a compatirlo ma nessuno che voglia assumersi la responsabilità di amarlo per sempre. Eppure lui ama così tanto le persone. Ci riempie di fusa e bacini, adora la nostra compagnia. Per lui cerchiamo una casa in sicurezza, ha bisogno di persone dolci e affettuose perché Muffin è cieco, ma a parte questo handicap è sveglio e intelligente, giocherellone e affettuoso, sa usare la lettiera e dopo un primo periodo in cui avrà "misurato" la sua nuova casa non ci saranno problemi. Ha circa 7/8 mesi, castrato, tutto nero, testato Fiv Felv negativo.

Quando lo chiami ti viene incontro e cerca subito il contatto, ti risponde, parte col suo "ron ron" ed emette graziosi versetti. E' davvero un amore di gatto. Muffin è cieco ma è un gatto e corre, gioca, si arrampica, salta come tutti gli altri suoi simili. È affettuosissimo con le persone ma non è a suo agio con gli altri gatti. Chiunque sia seriamente interessato a maggiori informazioni per l'adozione può chiamare Paola 348.8736156 oppure Emanuela 340.3926065