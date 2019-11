Tennistavolo: Iniziato il campionato femminile di serie C

Ha avuto inizio domenica, con il concentramento di andata, il campionato a squadre di serie C femminile di tennistavolo. Solamente tre le formazioni iscritte, oltre al team del Tennistavolo Biella, ci sono, ai nastri di partenza, il Verzuolo ed il CUS Torino, squadra retrocessa lo scorso anno dalla serie B nazionale. La formula di gioco, in questa categoria, è la Courbillon, che prevede 4 incontri incrociati di singolo intervallati dal doppio.

Le squadre quindi possono essere composte da due sole atlete. Le gare, che si sono giocate a Biella, hanno visto la netta supremazia delle torinesi che si sono imposte in entrambi gli incontri con il punteggio di 5 a 0. Chiara Sereno Regis e Fabiana Fimiani hanno fatto valere la loro maggior classe ma, soprattutto, la maggiore esperienza. Più combattuto l’incontro che ha visto le giovanissime ragazzine biellesi opposte al Verzuolo. Con i colori locali hanno giocato la capitana Vittoria Furno, con Arianna Gamba e Lodovica Motta. Assente dal campo di gara per un piccolo problema fisico, ma comunque presente in palestra a supportare le amiche, Federica Prola. Anche le avversarie hanno una squadra composta da giovanissime, per cui il match è stato veramente bello ed equilibrato.

Inizia Lodovica che viene superata in bella da Giuliano al termine di un incontro impostato sullo scambio veloce. E’ subito la capitana che riequilibra il risultato battendo Falcone in quattro set. Il doppio vede Vittoria ed Arianna fronteggiare le cuneesi Brambilla e Falcone. Le nostre giocano al meglio, Arianna sfoggia un paio di top spin veramente di qualità, ma alla fine a spuntarla sono le avversarie. Si disputano ora gli ultimi due singoli. Lodovica, molto concentrata, si rifà della partita precedente andando a vincere in quattro set su Brambilla. Sul due pari si giocano tutto Vittoria e Carlotta Giuliano. Partita equilibrata, uno pari, due pari, ma poi, in bella, è la brava Vittoria ad avere la meglio vincendo set, partita e incontro. Per il concentramento di ritorno, bisognerà attendere un po’, infatti questi incontri si giocheranno domenica 9 febbraio a Verzuolo.