Si presenta la squadra di tennistavolo giovanile Splendor MB Line

Nei giorni scorsi é stata presentata la squadra di tennis tavolo giovanile Splendor MB Line che prenderà parte ai due tornei predeterminati di Torino e Verzuolo validi per l'ammissione degli atleti ai campionati italiani di Terni. Faranno parte della squadra per la categoria giovanissimi Erick Marangone e Francesco Ucciardo, Tommaso Zoppello per i ragazzi e Dennis Fornasiero e Francesco Zin per gli allievi sotto la guida del tecnico Marco Ruffanello. Sabato 16 novembre a Torino primo appuntamento con la competizione.