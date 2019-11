Premiazione circuito 3C: grande affluenza di pubblico. Le classifiche generali

Venerdì 4 novembre si è svolta la premiazione della 2° edizione del Circuito 3C di corsa in montagna a Perloz (AO). La serata, organizzata dal Comune di Pont-Saint-Martin, dal Comune di Perloz e dall’A.D.P. Pont-Saint-Martin coinvolte nel trittico, ha registrato un notevole interesse da parte del pubblico con una sala piacevolmente gremita. Il 3C indica le tre cime che hanno visto convogliare, questa estate, atleti di tre gare differenti coinvolte nell’organizzazione: Biella -Monte Camino, Pont Saint Martin- Mont Crabun, Ivrea- Mombarone.

L’idea è nata da tre associazioni sportive: Gruppo Sportivo Alpini Pollone (GSA Pollone), A.P.D. Pont Saint Martin e A.P.D. Amici del Mombarone con l’intento di valorizzare i rispettivi territori. La serata, moderata dal giornalista Carlo De Giovanni e affiancato da Silvio Enrico ( atleta maratoneta e di corsa in montagna), è stata aperta dall’intervento delle istituzioni presenti in sala come Marco Sucquet (sindaco del Comune Pont-Saint-Martin), Ivana Chanoux (Vice Sindaco del Comune di Perloz), Xavier Laurenzio (Assessore allo sport del Comune di Pont-Saint-Martin), Andrea Pollono (Presidente Fondazione Funivie di Oropa) e dai rappresentanti delle singole associazioni organizzatrici del Circuito ed è proseguita rivivendo le emozioni delle tre gare attraverso la proiezione di video e fotografie.

La serata, che ha visto premiare anche i partecipanti delle non competitive, è proseguita con le testimonianze di alcuni campioni di corsa in montagna: Sonia Glarey, Paolo Pignacchino (9° assoluto al Tor des Geants 2019) e Denis Brunod per poi procedere con la premiazione dei 46 atleti che hanno portato a termine tutte le tre prove del Circuito. Ai primi tre classificati della categoria maschile (Silvio Balzaretti, Emanuele Coda e Davide Nicco) e alle prime tre classificate della categoria femminile (Katarzyna Kuzminska, Enrica Perico e Giorgia Ganis) è stato consegnato, oltre al pacco gara, anche un premio in denaro (350 € per 1° classificata/o 350 euro, 250 euro per 2° classificata/o 250 euro e 150 euro per 3° classificata/o 150 euro). La serata si è conclusa ricordando la prossima edizione della skyrace Biella - Monte Camino che si terrà il 28 giugno 2020.

LE CLASSIFICHE

Generale - Maschile - Femminile