Pattinaggio artistico: Medaglie e conferme per la Rollerblot

Nel week end dal 1 al 3 novembre si è svolto a Marcon (VE) il trofeo internazionale di pattinaggio artistico con società provenienti anche dalla Spagna, Estonia, Croazia, Slovenia La Rollerblot era presente con 4 atlete alla loro prima esperienza in campo nazionale e internazionale Hanno ben figurato dimostrando il loro continuo progresso lavorando sodo degli allenamenti.

Ginevra Passuello ha conquistato un buon bronzo pattinando con eleganza e precisione nonostante la giusta emozione ha dimostrato i miglioramenti ottenuti La sorellina più giovane Viola Passuello alla sua primissima esperienza di gare ha pattinato con freddezza posizionandosi al 7 posto in una classifica che vedeva tante straniere a gareggiare con lei. Viola Foscale, bellissimo oro in categoria FISR, ha dimostrato che tutto il lavoro e sacrificio negli allenamenti pagano. Valentina Frassati anche lei in categoria FISR complice un po di emozione ha conquistato un argento ma che vale molto di più visti i progressi e che fanno ben sperare per le gare che l’aspettano il prossimo anno.

L’allenatrice Elisa Negro è molto soddisfatta sapendo di poter continuare con il lavoro finora svolto anche con le altre atlete che fanno parte della sua squadra. Ora oltre a continuare con gli allenamenti per la preparazione delle gare del prossimo anno si lavora al saggio di Natale che ci sarà al 15 dicembre nella palestra comunale di Vigliano Biellese.