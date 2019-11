Marcia alpina: Pietro Micca protagonista al simposio di Lessona

Domenica 10 novembre tutte le squadre di marcia alpina di regolarità si sono riunite a Lessona per il tradizionale simposio dei vincitori regionali e biellesi. Erano presenti alla gara di chiusura anche parenti e ragazzi che hanno partecipato con grande entusiasmo alla manifestazione. Il percorso si è dimostrato agibile a tutti i concorrenti esperti e meno esperti e la giornata soleggiata ha creato un clima di grande festa. Dopo la premiazione della gara mattutina e il pranzo, si sono svolte le premiazioni di tutti gli atleti vincitori del Campionato Piemontese, in presenza del Sindaco di Lessona e del presidente della Federazione Italiana Escursionismo Piemonte Cinzia Martinasso.

Gli atleti della Pietro Micca hanno dimostrato di essere molto competitivi durante tutte le gare e si sono visti i risultati. Nella categoria Amatore femminile il podio è tutto Pietro Micca con al primo posto Laura Romano che acquisisce il titolo di Campionessa Piemontese; al secondo Catherine Massera e al terzo posto Francesca Zanoni. Nella categoria amatore Maschile troviamo al secondo posto Flaviano Pivotto e al terzo posto Giuliano Bergero. Nel Campionato Biellese vediamo, nella categoria Ragazzi, la piccola atleta Valentina Dalla Mora campionessa biellese.

“Un grande applauso a Valentina per il suo primo anno in competizione – spiegano - La stagione si è ufficialmente chiusa, ma i nostri atleti continuano ad allenarsi per la prossima stagione. Venite anche voi a provare”.