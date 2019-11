La Biellese gioca a Bollengo per lasciare il campo a Italia-Svizzera Under 20

A Biella arriva la Nazionale Under 20, protagonista lunedì 18 novembre sul verde del "Vittorio Pozzo"; cambia così la sede del match valido l'11^ giornata di Eccellenza. La Società comunica che "la gara di campionato di Eccellenza contro l’ASD Aygreville Calcio, prevista per domenica 17 novembre alle 14,30, si terrà a Bollengo presso il campo comunale “G. Baglione” in Via Biella. Questo spostamento, che ci costringe a giocare fuori dalle mura amiche dello Stadio “Vittorio Pozzo”, è determinato dalla partita della Nazionale Azzurra Under 20 che, insieme alla Nazionale Svizzera, va a occupare i migliori campi del biellese per le sedute di allenamento, oltre che lo Stadio. Contiamo però sull’affetto e il sostegno del pubblico che vorrà seguire i nostri ragazzi in una partita molto impegnativa".