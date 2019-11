Biella Rugby - Tutti i risultati del fine settimana

SERIE A Femminile Brc - Cus Milano 0-80 L’incontro è stato giocato a Cuneo. Il commento di coachSandro De Sordi: “Troppo forte il Cus Milano imbottito di giocatrici di alto livello, due delle quali convocate in Nazionale per i prossimi Test Match. Il punteggio finale che vede Biella a quota 0 è bugiardo perché solo un po’ si sfortuna ha impedito alle nostre ragazze di realizzare punti, mentre le milanesi non hanno sbagliato niente. Molto bene la mischia che per la prima volta ‘tiene’, anzi, avanza. Da rivedere le giocatrici in touche e quelle dei trequarti. Ottimo il lavoro svolto sui punti d’incontro, insufficiente quello relativo all’occupazione degli spazi. La crescita è lenta, soprattutto perché il campionato è competitivo. Siamo una squadra molto giovane e le sconfitte ci stanno spronando a migliorarci di continuo”.

UNDER 18 San Mauro- Brc 0-22. Partita giocata a Volpiano. Mete di: Cerchiaro, Longo, Calosso e Salussolia. Trasformazione di Caputo. Giovanni Martinetto: “A dispetto del risultato, partita inguardabile. Troppi errori di manualità, di scelte e di disciplina. A parte i cinque punti, nulla da salvare. I ragazzi sanno e devono fare meglio”. La formazione: Longo, Rodina, Calosso, Cerchiaro, Tosetti, Sciarretta, Besso, Mafrouh, Salussolia, Ballarè, Destro, Zanotti, Agnolio, Lanza, Bodone. A disposizione: La Cognata, Monteleone, Mouchtaki, Vaglio, Caputo, Longhi, Santillan.

UNDER 14 Biella 2006 vs VII Torino 0-67 Matteo Crescenzi: “Biella sottotono. Molti errori individuali e di gestione della palla. L’avversario ha sfruttato ogni singolo nostro errore e lo ha capitalizzato”. Formazione: Pagliano, Cominetto, Chtaibi, Castello, Maggio, Vialardi, Besso, Borno, Boscono, Tolomei, Maffei, Spiga, De Candia. Disponibili: Curatolo, Guadagnuolo, Botto Poala, Donato, Perotto, Boglietti. Biella 2007 vs Moncalieri 14-48 Mete di: Bredariol e Rava. Due trasformazioni di Zappia. Matteo Crescenzi: “Buon atteggiamento. Miglioramento dall’inizio dell’anno. Rimane da lavorare sulla comprensione del gioco in attacco ed è richiesta una maggiore aggressività in difesa. Positive le due mete perché costruite dall’intera squadra”. Formazione: Rava, Stievan, Chiorboli, Pavesi, Maiorino, Zappa, Poli, Bredariol, La Cognata, Avanzi, Serio, Rossi, Gariazzo. Disponibili: Cafaro, Crescenzi, Cucchi, Liguori, Milan, Savio.

UNDER 12 Rugby x 4 a Rovato. Hanno partecipato: Brc, Parabiago e Rovato. Brc Bianca: Ballarè, Bocchino, Borio, Coda Zabetta, Ferro, Grillenzoni, Parlamento, Parnenzini, Protto, Salussolia, Vatteroni, Vaudano, Vitta, Zavarise. Brc Gialla: Apollonio, Bottigella, Cerchiaro, Chiarletti, Chouat, Deni, Follador, Gariazzo, Grandieri, Koffi, Sferrazza, Siletti. Brc Verde: Bassan, Coda Zabetta, Curatolo, Gorla, Mastrantuono, Muraca, Rossi, Santoru, Strobino, Tiozzo, Vatteroni.Coach: Moro, Barbera, Rizzo e Zorzetto. Il coach Cosiamo Rizzo: “Esperienza positiva per le tre squadre. Tutti e trentotto i nostri giocatori, hanno dimostrato impegno durante tutta la manifestazione ed hanno espresso in campo il lavoro svolto durante gli allenamenti raggiungendo gli obiettivi stabiliti con soddisfazione degli allenatori”. RX4 non prevede classifiche. Formazione: Maggio, Cominetto, Pagliano, Castello, Maffei, Vialardi, Besso, Borno, Tolomei, Mosca, Boscono, Spiga, Perotto, Boglietti, Chtaibi, Avanzi.

UNDER 10 Rugby x 4 a Rovato. Società partecipanti: Brc, Parabiago, Cus Torino, Rovato. Brc Bianca: Abaribi, Canzian, Leone, Lucia, Mantoan, Mastrantuono, Merlo, Pesce, Schiavo. Brc Gialla: Arigate, Barbera, Casale, Grigore, Marutti, La Bua, Mori, Oliveto, Remondina, Sogno, Ubertino, Zito. Brc Verde: Balducci, Bertone, De Filippi, Digirolamo, Ghiraldi, Glicino, Gobbi, Magagna, Molinatti, Siletti, Vatteroni, Zamperone. Coach: Mantovan e Alaimo. Il commento di coach Mirko Mantovan: “Grande divertimento per le tre squadre presenti alla prima tappa del torneo Rx4. Confrontarsi con i pari livello delle migliori società lombarde e piemontesi ha consentito ad ogni bambino di essere protagonista”.

UNDER 8 Rugby x 4 a Rovato. Società partecipanti: Brc, Parabiago, Cus Torino e Rovato. Brc Bianca: Armenia, Botto Poala, Bolzoni, Franzoso, Poli, Bozzato, Zanotti, Sirio, Scanavino. Brc verde: Bolognini, Ferro, Panzica, Ravagnani, Borio, Greta, Pozzati, Schiavo. Brc Gialla: Leone, Nocerino, Albanese, Caneparo, Leonzio, Sogno, Arigate. Coach: Araujo, Du Plessis, Mautino. Il commento di coach Chiara Mautino: “Successi, crescita e divertimento hanno contraddistinto la prima tappa dell’ Rx4. I bambini soddisfatti per aver potuto esprimersi al meglio con le proprie capacità sentendosi sempre protagonisti ed utili alla squadra. Allenatori e dirigenti molto soddisfatti, attendono la seconda tappa per continuare a divertirsi con i loro campioni”.