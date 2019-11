Bfb basket femminile, i risultati del fine settimana

Due vittorie ed una sconfitta per le tre formazioni del Basket Femminile Biellese, tutte impegnate questo week end in trasferta. L'unico referto giallo (76 a 62) arriva dalla Serie C. Contro Lapolismile, squadra tra le favorite, la bonprix BFB lotta ma cede alle quotate avversarie. Il rammarico è che solo cinque mesi fa, con formazioni piuttosto analoghe, Biella aveva avuto la meglio sulle ex serie A Montanaro e co. nella finale di Coppa Piemonte. Alle laniere non sono riuscite questa volta ad imbrigliare il gioco delle torinesi. ''Tecnicamente abbiamo giocato alla pari'' commenta coach Cardano ''purtroppo c'è stato un,problema mentale. Quando siamo andate in difficoltà, anziché reagire, ci siamo sciolte come neve al sole. Lavoreremo anche su questo aspetto.''

Ancora contro Lapolismile, l'under 16 invece ha superato le pari età per 59 a 40. Una gara giocata in scioltezza, dove già dopo i primi due quarti il vantaggio biellese era oltre i 20 punti. ''Abbiamo giocato i migliori primi due quarti da inizio stagione ''è soddisfatto coach Antona'' le ragazze hanno capito che con impegno e determinazione Fin dagli allenamenti in settimana, si ottengono ottimi risultati e potranno togliersi tante soddisfazioni''. Ha concluso la due giorni di trasferte l'under 18 guidata da coach Alessandro Toso. Prepotente vittoria contro Aosta per 64 a 41. Buona intensità di tutte le ragazze che fin dall'inizio hanno saputo portare dalla propria parte l'inerzia della gara. Da rimarcare l'esordio di Lorena Arco, classe 2005, che ha ben figurato tra le compagne più grandi, condendo la sua gara con punti ed una bomba.

''Tutte le ragazze si sono impegnate'' e' il commento di coach Toso'', chi è aggregato alla serie C è un po' più avanti, ma lavorando assieme sugli schemi si potranno raggiungere ottimi risultati''. La prossima settimana trittico di partite casalinghe. Inizierà la squadra Senior sabato sera, domenica mattina sarà la volta della under 16 e concluderà lunedì sera l'under 18.