Parità salariale: un diritto per tutti, incontro partecipato con le Democratiche Biellesi FOTO

Venerdì 8 novembre al Museo del Territorio le Democratiche Biellesi hanno organizzato un incontro molto partecipato sulla proposta di legge presentata in Parlamento con la prima firmataria Chiara Gribaudo (Deputata del Partito Democratico). Dopo un saluto di introduzione da parte della segretaria del Partito Democratico Biellese Rita de Lima che ha ricordato le lotte e le ribellioni delle donne in tutto il mondo.

Ha presieduto la serata la referente delle democratiche Biellesi Carlotta Grisorio. Presente anche Simonetta Vella, referente del centro documentazione della CGIL, che ha fatto un excursus sul tema delle lotte per la parità salariale che hanno visto il Biellese sempre in prima linea fin dai tempi del Contratto della Montagna. L'Onorevole Gribaudo ha poi presentato la proposta di legge: le discriminazioni e disuguaglianze impediscono alle donne di coniugare lavoro e famiglia ed è necessario mettere in campo azioni e misure per la parità salariale tra donna e uomo.

La proposta di legge si articola sui seguenti punti:

· Maggiori tutele assieme al potenziamento del ruolo della Consigliera di Parità Nazionale;

· Aumentare la trasparenza rendendo pubblico l’elenco delle aziende che inviano un rapporto periodico sul personale maschile e femminile;

· Creazione di una certificazione: assegnazione di un bollino rosa alle aziende che rispettano tutti i parametri del rapporto;

· Creazione di una sanzione alle aziende che inviano rapporti non veritieri.

L’incontro si è poi concluso con molte domande qualificate dal pubblico, partendo dalle Partite Iva, passando per l’articolo 18 e le posizioni delle lavoratrici domestiche non salariate.