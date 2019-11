Italia Viva si presenta nel Piemonte Orientale con Rosato

Esordio ufficiale di Italia Viva nel Piemonte orientale: lunedì 18 novembre, alle 21, nel Salone dell'Arengo del Broletto a Novara, il nuovo soggetto politico fondato da Matteo Renzi sarà presentato da Ettore Rosato, vice presidente della Camera dei Deputati e Coordinatore nazionale di Italia Viva.

“Si tratta – spiega Giuseppe Genoni coordinatore del movimento renziano per le province di Biella, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola - di una delle prime iniziativa nella nostra regione per far conoscere Italia Viva e per avvicinare le tante persone che in queste settimane hanno manifestato interesse al nuovo partito e stanno valutando di aderire”. All’incontro, organizzato in forma di talk, dopo la presentazione di Genoni parteciperanno assieme a Ettore Rosato Ada Lucia De Cesaris, già vice sindaco di Milano nella Giunta Pisapia, e il senatore Mauro Maria Marino di Torino, oltre ad altri esponenti di Italia Viva delle quattro province del Piemonte orientale.