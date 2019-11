Appuntamento ecologico in Valsessera. Per il sesto anno consecutivo il comune di Pray organizza una giornata per pulire la Valsessera: tratti di strada, boscaglia e rive del torrente. Nelle scorse edizioni sono state raccolte decine di quintali di rifiuti poi conferiti in maniera differenziata nell’Ecocentro di Pray. Vista la fortuna e ampia partecipazione all’evento anche quest’anno il comune è pronto a raccogliere più rifiuti possibili e a divertirsi insieme ai volontari all’aria aperta con “Plogging in Valsessera”. Il plogging è un’attività sportiva battezzata in Svezia: consiste nel raccogliere rifiuti mentre si corre. Chiunque può partecipare all’evento, anche senza correre: l’importante è raccogliere.

La giornata ecologica si terrà sabato 16 novembre con ritrovo al mercato coperto di Pray alle 9 con la formazione della squadre e inizio dell’attività di pulizia che proseguirà per il resto della mattinata. Al termine dell’attività, verso le 13 al centro congressi, si potrà partecipare a un pranzo di lavoro organizzato da pro loco e Auser. Dopo il pranzo si procederà invece al conferimento di quanto raccolto all’Ecocentro di Pray (appositamente aperto da Seab).

Oltre alla fase attiva della giornata ecologica si offre un momento di informazione ai cittadini per tutto quello che riguarda la differenziazione e lo smaltimento rifiuti e sul corretto utilizzo dell’Ecocentro. Non solo Pray, ma anche le amministrazioni di Coggiola, Portula, Crevacuore e Sostegno ci saranno. “Il compito di ogni amministratore è quello di sensiblizzare il più ampio numero di persone possibile – scrive la giunta di Pray - a prendersi cura del proprio territorio, mobilitandosi personalmente per la pulizia, il decoro e la sicurezza della nostra valle”.