"Avventure tra le Pagine", Leggiamo al Museo del Territorio Biellese

Sabato 16 novembre alle ore 16 il Museo del Territorio Biellese organizza l’evento “AVVENTURE TRA LE PAGINE – LEGGIAMO AL MUSEO”.

In collaborazione con la Biblioteca Civica di Biella - sez. Ragazzi, il Museo proporrà una selezione di letture ad alta voce, curate dal personale di Ideazione e Equipe Arc – En - Ciel, all'interno dei propri spazi espositivi.

Storie di musei, artisti e reperti verranno raccontate partendo dai libri consigliati dalle bibliotecarie per ricongiungersi tangibilmente alle collezioni museali esposte, che verranno mostrate e commentate ai piccoli partecipanti dagli operatori museali.

Sarà inoltre allestito in Museo un punto di prestito in cui verrà messa a disposizione una selezione di libri a tema artistico e archeologico, dando la possibilità ai bambini di prendere direttamente in prestito il testo preferito.

Al termine dell’evento, merenda offerta da Pasticceria Massera Gino srl“

Dopo la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo di ottobre”, dichiara l’Assessore alla Cultura, Massimiliano Gaggino, “l’iniziativa del 16 novembre prosegue l’obiettivo di promuovere la cultura tra le nuove generazioni e coinvolgere adulti e bambini negli eventi all’interno del Museo”.

“Inoltre”, prosegue l’Assessore Gaggino, “questa è una nuova occasione per rendere sinergica l’azione tra le varie sedi culturali della città. Sono convinto che Museo, Biblioteca e Teatro devono lavorare in stretta collaborazione e in maniera trasversale, a volte inedita, per stimolare sempre più il pubblico biellese a scoprire i nostri importati patrimoni culturali”.

Avventure tra le pagine – leggiamo al museo! è un evento promosso dall’Associazione Kid Pass Culture che mira a coinvolgere principalmente musei, ma anche librerie e biblioteche presenti nel nostro paese, per avvicinare le famiglie al mondo della cultura, sia portandole a scoprire i musei italiani sia educandole all’importanza di leggere insieme ai bambini.

Ad oggi hanno aderito all’evento oltre 90 sedi museali a livello nazionale

Info e prenotazioni

Attività per bambini da 5 a 8 anni, gratuita ma con prenotazione obbligatoria - max 25 partecipanti – durata 1,5 h circa

Tel. 015.2529345 – 329.9029036 museo@comune.biella.it

www.museo.comune.biella.it