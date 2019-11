Bartolomeo Sella: un medico filantropo, conferenza al DocBi Biella

Mercoledì 20 novembre, alle 21, presso la sede DocBi di Biella (via Marconi 26a), la prof.ssa Lelia Zangrossi terrà una conferenza dal titolo "Bartolomeo Sella: un medico filantropo". Sarà illustrata la figura di Bartolomeo Sella (1776-1861), rampollo di una delle più importati e storiche famiglie biellesi, nato nell’antico comune di Valle Superiore Mosso. Fratello di quel Pietro che per primo introdurrà le macchine tessili in Italia e prozio di Quintino, si porrà in netto contrasto con il padre, che aveva per lui deciso la strada del sacerdozio. Diverrà pertanto medico e sarà un medico speciale. Personalità complessa, uomo di cultura e filantropo lascia l’intero suo patrimonio alla comunità del Mandamento di Mosso. Con questo lascito verrà fondata la “Pia Istituzione Medico Sella”, con sede a Mosso, tuttora attiva; un’istituzione che attraverso la sua storia fa conoscere aspetti non del tutto noti del Biellese orientale.