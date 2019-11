Dal Nord Ovest - Scontro tra treni merci allo scalo Boschetto di Novara

Scontro tra due treni merci nella tarda mattinata di oggi allo scalo merci del Boschetto, a Novara. I due convogli, per cause che sono tuttora al vaglio dei tecnici delle Ferrovie sono venuti in collisione, per fortuna senza gravi conseguenze.Tre operatori sono rimasti feriti lievemente, e sono stati immediatamente soccorsi dal 118 che ha provveduto al trasporto all’Ospedale Maggiore.