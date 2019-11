Dal Nord Ovest - Investito davanti alla famiglia, morto un uomo 74 anni

Aggiornamento delle 12,25:

Con il passare delle ore si chiariscono i contorni del drammatico incidente mortale avvenuto, nella mattina di martedì, a Borgosesia, in via Montrigone, lungo la strada che conduce fuori città in direzione Grignasco. Un mezzo fuoristrada, un Wrangler, condotto da un uomo di Borgosesia, che procedeva verso Grignasco, ha travolto Elio Festa Bianchet, pensionato residente in frazione Caneto. L'uomo ha perso la vita per le conseguenze dell'impatto. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi di moglie e figli della vittima che erano poco lontani e di numerosi passanti, fortemente impressionati per il dramma improvviso.

Il fatto:

