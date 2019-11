Si allontana da casa di cura vercellese, 60enne ritrovato tra Dorzano e Salussola

Momenti di preoccupazione nel Basso Biellese. È stato ritrovato tra Dorzano e Salussola un 60enne che si era allontanato qualche ora prima da una casa di cura nel Vercellese: a scoprilo infreddolito e in stato confusionale una coppia del posto che l'ha notato seduto sui gradini della loro abitazione.

Secondo le testimonianze, l'uomo non sapeva dove si trovasse ma ricordava da dove proveniva. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Biella e i sanitari del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale di Ponderano per le cure del caso. Fortunatamente era in buona salute. I militari dell'Arma l'hanno successivamente accompagnato alla struttura che lo ospitava.