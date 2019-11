In auto mazza da baseball in acciaio con scritta "Provvedimenti". Indagato un giovane biellese

Una mazza da baseball in metallo con inciso la scritta "Provvedimenti" è stato indagato un giovane biellese di 19 anni. Il 9 novembre alle 19,20 in via Trieste a Biella, una volante della polizia ha fermato una Citroen con a bordo 5 ragazzi. Al conducente e proprietario della vettura è stato chiesto di mostrare i dispositivi di sicurezza obbligatori. All'apertura del baule però è spuntata una mazza da baseball in metallo della lunghezza di un metro con sopra incisa la scritta "Provvedimenti". Per questo motivo N.V. di 19 anni residente in provincia è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. La mazza è stata chiaramente sequestrata.