Folla di persone ai funerali di Alessandro Triffiletti

Una folla commossa di persone si è stretta alla famiglia Triffiletti, profondamente addolorata per la morte dell'amato Alessandro, all'età di soli 51 anni. Nel pomeriggio di oggi, martedì 12 novembre, parenti e tanti amici hanno porto l'ultimo saluto ai funerali dell'imprenditore biellese: in silenzio, molti hanno atteso l'uscita della bara all'esterno della chiesa parrocchiale di Tollegno. La morte di Alessandro Triffiletti, avvenuto nella serata di sabato, ha suscitato sofferenza e cordoglio in tutto il Biellese, con centinaia di messaggi di vicinanza sui canali social.