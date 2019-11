Intervento dei vigili del fuoco a Vigliano Biellese. Poco prima delle 19 di oggi, martedì 12 novembre, una canna fumaria ha preso improvvisamente fuoco in via La Marmora. Sul posto si sono precipitate due squadre che, in poco tempo, hanno domato l’incendio. In questo momento la zona è stata messa in sicurezza e sono in atto le verifiche del caso.