Biellese acquista online auto a prezzo stracciato ma cade nella trappola

Un altro biellese cade impigliato nella rete delle truffe online. Secondo quanto raccontato alle forze dell'ordine, la vittima ha versato una caparra predefinita per l'acquisto di un'auto. A farlo cadere nella trappola il prezzo a dir poco stracciato. Una volta eseguito il deposito, l'autore dell'annuncio faceva perdere le sue tracce. Dopo aver effettuato le verifiche del caso, i carabinieri della stazione di Candelo sono riusciti a risalire al responsabile e a denunciarlo: si tratta di un 30enne residente in provincia di Varese, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.