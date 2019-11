Biella: spinte e calci a un carabiniere, arrestato biellese di 42 anni

Nella notte tra giovedì e venerdì una violenta lite era in corso tra due uomini all'esterno di un bar tra Biella e Gaglianico. All'arrivo dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Biella, i due hanno continuato a litigare. A quel punto, nel tentativo di sedare la lite e placare gli animi, i carabinieri hanno cercato di dividere i due. Uno di loro però, in forte stato di agitazione e sotto l'effetto dell'alcol, ha colpito con un calcio il carabiniere che cercava di trattenerlo, spintonandolo e provocandogli lievissime lesioni. Pertanto, i militari hanno immobilizzato il 42enne, domiciliato a Biella e arrestato per violenza a pubblico ufficiale.