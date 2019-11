Biella: aggredisce il compagno di stanza con una forbice

La scelta del posto letto ha scatenato la lite tra due ospiti della struttura, ex hotel Coggiola, in via Cottolengo a Biella. Inizialmente, dopo alcuni scambi verbali, la disputa si è accesa con il lancio di una sedia all'indirizzo del compagno di stanza seguita poi dall'aggressione con una forbice. L'intervento della squadra volante della polizia ha posto fine al litigio. La vittima, la cui nazionalità non è stata resa nota, ha rimediato alcune ferite al braccio giudicate guaribili in pochi giorni e un colpo alla testa ricevuto dalla sedia. Gli agenti hanno sequestrato la forbice e denunciato il nigeriano per lesioni aggravate.