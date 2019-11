Auto in fiamme, intervento nella notte in centro Cossato

Incendio nel centro di Cossato. Una Mercedes regolarmente parcheggiata in un cortile ha preso fuoco ieri sera, verso mezzanotte, in via Martiri della Libertà. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco di Biella e Cossato, il motore era completamente avvolto dalle fiamme. Una volta domato l'incendio, i carabinieri del Norm di Cossato hanno effettuato un primo sopralluogo: il mezzo, inutilizzabile e di proprietà di una 30enne di Cossato, ha riportato seri danni al vano motore. Sono in corso le verifiche del caso per stabilire le cause del rogo.