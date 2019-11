Qualità Ambiente della Vita e Comune Fiorito: Vigliano Biellese vince il marchio per l'edizione 2019

Dopo una lunga stagione di visite da parte della qualificata giuria intersettoriale, si è concluso con la premiazione dei vincitori, domenica 10 novembre, il primo anno del Marchio Nazionale di Qualità Ambiente di Vita - Comune Fiorito.

Solo un comune Biellese si è aggiudicato l'ambito marchio: Vigliano Biellese. "Una giuria di esperti è venuta a trovarci a inizio Settembre - spiega il sindaco di Vigliano, Cristina Vazzoler -. Insieme abbiamo visitato il nostro bel paese. Gli ospiti hanno apprezzato non solo il verde pubblico, complice sicuramente la preparazione de Gli Orti de La Malpenga e la chiusura della kermesse Oltre il giardino, ma si sono anche informati sui servizi che l'amministrazione dedica ai cittadini per il loro benessere". Il sindaco ha esposto tutti i dati della raccolta differenziata di Vigliano Biellese, un orgoglio per il comune grazie alla raccolta puntuale avviata in via sperimentale nel 2018. "Aumentare la raccolta differenziata del 25% in poco più di 6 mesi è un'azione mica da tutti - continua il sindaco - . Vedere poi ripagato con questo marchio il nostro impegno costante per il verde pubblico, l'ambiente e per il benessere dei nostri cittadini non ha prezzo. E' una bella spinta verso il miglioramento. Perchè si può sempre fare meglio e a Vigliano cerchiamo di non dare nulla per scontato".

Nel comune di Pomaretto (TO), in occasione del Meeting Nazionale è stato infatti assegnato il Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita a un totale di 47 Comuni italiani, tra i più di 60 partecipanti: Alba (CN), Arvier (AO), Avigliana (TO), Ayas (AO), Bellegra (RM), Bussolengo (VR), Cabella Ligure (AL), Cellamonte (AL), Cernobbio (CO), Cervia (RA), Collinas (SU), Fai della Paganella (TN), Faedo (TN), Fivizzano (MS), Gangi (PA), Gattinara (VC), Geraci Siculo (PA), Grado (GO), Ingria (TO), Lamporo (VC), La Thuile (AO), Lignano Sabbiadoro (UD), Limone sul Garda (BS), Molveno (TN), Monfalcone (GO), Nughedu Santa Vittoria (OR), Orsara di Puglia (FG), Pinasca (TO), Piobesi Torinese (TO), Pomaretto (TO), Ponzano Monferrato (AL), Prè Saint Didier (AO), Ronco Canavese (TO), Santo Stefano di Camastra (ME), Sinagra (ME), Soverzene (BL), Sorradile (OR), Spello (PG), Tavagnasco (TO), Terme Vigliatore (ME), Treville (AL), Trieste (TS), Tusa (ME), Unione di Bellano e Vendrogno (LC), Vigliano Biellese (BI), Villareggia (TO), Usseaux (TO).

Dopo tre giornate ricche di appuntamenti, promosse da Asproflor (Associazione Produttori Florovivaisti) – Comuni Fioriti e che hanno coinvolto le diverse Amministrazioni Pubbliche aderenti e numerosi professionisti del settore florovivaistico, il nuovo Marchio di Qualità è stato assegnato ai comuni più virtuosi. L’intento di questa iniziativa è stato di coinvolgere e spingere a 'far fiorire' gli spazi urbani sparsi in tutta Italia, rendendoli a misura di cittadino.

"Si tratta di un riconoscimento all’impegno e alla sensibilità delle Amministrazioni partecipanti. Siamo davvero entusiasti del riscontro e dell’adesione di questo primo anno. - ha commentato Renzo Marconi, Presidente Asproflor - Comuni Fioriti -. Complimenti ai vincitori, nella speranza che questo non sia che un primo passo verso un’attenzione sempre maggiore al verde nei nostri comuni. La nascita del nuovo Marchio Nazionale di Qualità vuole proprio essere uno strumento per tutti i Comuni, piccoli e grandi, per utilizzare il verde pubblico e le fioriture come strumento di sviluppo per tutto il territorio".

Pian...ti...amo

Il Meeting di Pomaretto si è concluso, inoltre, con un grande momento simbolico, la posa della prima pianta nell’ambito del progetto “Pian…ti…amo”, promosso da Asproflor in adesione all’appello di “Laudato Sì”, che ha l’obiettivo di piantare 60 milioni di alberi in Italia, uno per ogni cittadino.

Miss Comuni Fioriti

Nel corso del weekend è stata incoronata anche la nuova Miss Comuni Fioriti 2019. Ludovica Tucci Bellegra, di Roma, è stata scelta dalla commissione a rappresentare questa edizione del Meeting Nazionale. Al secondo posto Eleonora Vacchiero di Tavagnasco (TO), seguita al terzo da Chiara Camarchio di Villareggia (TO).

Grande soddisfazione anche nelle parole del Sindaco di Pomaretto, Danilo Breusa: “Si tratta di un appuntamento importante per Pomaretto, che resterà negli annali della nostra Amministrazione comunale, e una giornata fantastica per tutti i Comuni Fioriti d’Italia. È stata l’occasione non solo per vedere i primi vincitori di questo nuovo Marchio di Qualità, ma anche per imparare ad accogliere e ad aprirsi ai visitatori, con uno sguardo al turismo verde e sostenibile.”

Targhe e menzioni speciali

Per quanto riguarda le targhe e menzioni speciali, queste le amministrazioni premiate: a Pomaretto (TO) il Premio Speciale UNPLI; a Monte San Giovanni Campano (FR), il premio speciale Federunacoma; a Forza D’Agrò (ME), il premio speciale UNCEM; a Navelli (AQ) il premio speciale Confcooperative; ancora, Targa Speciale a Vivai Fiori, nella persona di Roberto Magni, a Stresa (VB) per il Consorzio Botanico Giardino Alpinia, a Soverzene (BL) per Lorenzo Tramontin e Stefano Savi, al Cimitero di Ozegna (TO), a Gattinara (VC) per Pitti Vuluntari – Ragazzi Virtuosi, a Sorradile (OR) infine, targa speciale per la Rotatoria Fiorita.

Altri premi speciali, che hanno premiato persone e amministrazioni virtuose in particolari ambiti: a Petralia Soprana il premio speciale da 700 euro in prodotti florovivaistici; a Ponzano Monferrato (AL) il premio speciale Comunicazione; a Valerio Vivan di Piobesi Torinese (TO) il premio speciale Pollice Verde; a Rhemes Saint Georges (AO) il premio speciale Monumento Storico Fiorito; a Bellegra (RM), per il Parco della Musica, il premio speciale Opera a Verde; a Lignano Sabbiadoro (UD), il premio speciale Municipio Fiorito. Altri premi speciali: per l’orto didattico e urbano fiorito, 2° posto a Ozegna (TO), 1° posto a Soverzene (BL); per la partecipazione dei cittadini, 3° posto a Mongiuffi Melia (ME), 2° posto a Sparone (TO), 1° posto a Fivizzano (MS); per l’albergo fiorito, 3° posto a Usseaux (TO), all’Hotel Lago Laux, 2° posto a Cernobbio (CO), all’Albergo Miralago, 1° posto a Ayas (AO), all’Hotel La Rouja; per l’orto virtuoso, 3° posto a Alba (CN) all’orto di Luciano Beltracchini, 2° posto a Villareggia (TO) all’orto di Marisa Tibi, 1° posto a Orsara di Puglia (FG) all’orto di Peppe Zullo; per la casa fiorita, 3° posto a Grado (GO) alla casa di TereziaHromjakova, 2° posto a Ingria (TO) alla casa di Renato Poletto, 1° posto a Pré Saint Didier (AO) alla casa di Gabriella Ollier; per la scuola fiorita, 4° posto all’Asilo Nido Comunale di Gattinara (VC), 3° posto alla scuola secondaria Olivetti di Agliè (TO), 2° posto alla scuola secondaria “D.Ferrari” di Avigliana (TO), 1° posto all’Istituto Comprensivo di Pianezza (TO).