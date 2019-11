Castagnata sarda, parole e sapori antichi e bikers customizzati a La Malpenga

Domenica scorsa, in tanti hanno accolto l’invito a trascorrete una giornata serena sulla collina biellese per l’annunciata castagnata a La Malpenga. Molti erano incuriositi dalla preparazione del torrone prodotto in diretta, fatto con miele sardo, nocciole Piemonte e uova di galline allevate alla Malpenga. Prodotti genuini e del territorio come le mele di antiche varietà biellesi coltivate nelle terre del conte Vittorio Buratti, spremute a freddo in apposito torchio, col gustoso succo ad accompagnare caldarroste e dolce sardo servito ancora caldo. Un insieme di sapori resi ancora più ricchi dalle torte alla marmellata di castagne preparate dalle donne di Su Nuraghe.

Nello spazio antistante la villa custodita da Massimo e Isabella, su balle di paglia disposte in cerchio, bambini ascoltano i racconti di Francesco seduti accanto a famiglie riunite da sapori e parole antiche. Tra i volontari, la partecipazione di “Shot Gun LE MC” di Biella, club motociclistico delle forze di polizia, con i centauri Chapter Guardians di Ivrea, Chapter Civitas di Asti e le loro belle motociclette customizzate; sotto un gazebo, dalle loro postazioni era possibile vedere gadget e conoscere meglio le loro attività. La sera precedente, durante la “pizza al Circolo Su Nuraghe”, con Pablito Morello, presidente chapter Verum Biella, si decideva di aiutare ANFFAS, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale, sensibilizzati anche delle notizie di cronaca che informavano del furto con scasso subito nella sede ANFFAS di Gaglianico.

Pertanto, nei prossimi giorni - condividendo obiettivi di solidarietà concreta che entrambe le associazioni praticano in aiuto a deboli e svantaggiati - l’intero ricavato della manifestazione verrà consegnato nelle mani di Maria Teresa Rizza e Ivo Manavella, rispettivamente presidenti di ANFFAS Biellese onlus e della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese.