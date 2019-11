Elegante e sicura, Classe E è tra le Mercedes più apprezzate: i dati di New PadovaStar

223.838 veicoli venduti in un solo mese. È il nuovo record di Mercedes-Benz, che a settembre ha registrato, a livello mondiale, un incremento delle vendite di oltre il 10%. Quello del 2019 è stato il miglior terzo trimestre nella storia della società, le consegne sono salite del 12,2%.

L’affermazione di Classe E, i dati di vendita Mercedes Padova Star

Sono i dati a dimostrare la forza della casa di Stoccarda, che mantiene la leadership di mercato sul piano internazionale sia per le berline che per le vetture premium. Nonostante il boom dei SUV, Classe E si conferma, insieme a Classe C, uno dei modelli Mercedes-Benz più apprezzati.

Il successo di Classe E è ribadito dalle rilevazioni di New Padova Star, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e Mercedes-Benz FirstHand con due sedi in provincia di Padova (Limena e Cittadella). Nel 2019 Classe E si è posizionata, per volumi di vendita, al primo posto tra le vetture Mercedes-Benz di alta fascia: protagonista del 44% delle transazioni. Seguono GLE (39%) e Classe G (11%).

Sono design e prestazioni a spiegare il grande apprezzamento riscosso da Classe E, che si distingue per lo stile moderno ed elegante. Merito delle linee orizzontali che delineano un profilo possente e slanciato.

I sistemi Mercedes-Benz Intelligent Drive garantiscono massima sicurezza alla guida, segnalando la presenza di veicoli nell’angolo morto, l’involontario abbandono della corsia di marcia e l’immissione in strada contromano. La frenata assistita comprende una funzione di assistenza agli incroci e, in caso di pericolo, il sistema PRE-SAFE attiva delle misure preventive per la protezione di pilota e passeggeri.

Se estendiamo lo sguardo all’intero mercato Mercedes-Benz, Classe A rimane il modello più venduto in Italia: solo a settembre ne sono state consegnate quasi 1.700. E anche in questo caso, i dati di New PadovaStar sono allineati con quelli nazionali. La compatta è stata la Mercedes-Benz più venduta nel 2019 presso le sedi della concessionaria padovana, rappresentando il 22% delle vendite globali.

Con Trivellato auto e Padova Star prezzi vantaggiosi su tutti i modelli Mercedes, nuovi e usati

Punto di riferimento per l’acquisto di vetture Mercedes-Benz - merito anche delle numerose promozioni online Mercedes Padova Star su auto nuove, usate e km 0 - New PadovaStar è parte di una realtà storica e prestigiosa, il Gruppo Trivellato.

Tra i top dealer italiani e con alle spalle quasi 100 anni di attività, il Gruppo Trivellato è presente in quattro province, con 12 showroom e centri assistenza. Il 2018 si è concluso con un fatturato di 250 milioni e 8.600 veicoli venduti.

È di pochi mesi fa l’inaugurazione del Nuovo Centro Usato Trivellato a Torri di Quartesolo (VI), primo Centro Usato Mercedes-Benz Certified e primo gruppo d’acquisto Jahreswagen in Italia.