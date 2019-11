Come nasce un plantare? Scopriamolo insieme a Ortopedia Pozzato VIDEO

Come nasce un plantare? Bella domanda, per noi che ne produciamo più di una tipologia.

Diciamo che dipende da quale plantare vuoi. A computer cadcam? Un plantare da calco? Un Walkable? O uno di quelli creati dal nostro podologo? Sono tutti diversi. Come sono diversi i tuoi piedi e i tuoi bisogni. Se il tuo piede è unico, come le tue impronte digitali, perché vorresti utilizzare un plantare universale? Ti verrebbe mai in mente di utilizzare la dentiera o gli occhiali di qualcun altro? No, vero?

A differenza di altri, in Ortopedia Pozzato non ci siamo affezionati ad un’unica tipologia di costruzione e produzione del plantare, ma abbiamo approfondito le nostre conoscenze in merito a materiali e metodologie di costruzione, per offrire il miglior risultato al tuo bisogno. Con quale materiale viene prodotto un plantare? Sempre biocompatibile e certificato, ma con densità e resistenze diverse in base all’utilizzo e utilizzatore. Ti immagini un plantare per piede diabetico costruito con materiali o correzioni non adeguati? Apparentemente innocui, altamente pericolosi.

Nel nostro laboratorio interno, la scelta di materiali altamente tecnologici avviene valutando patologie, bisogni e tipologia di utilizzo. Il nostro tecnico ortopedico ti accoglie per rilevare i tuoi bisogni e ti aiuta nella scelta della miglior soluzione per te, il podologo ha la possibilità di prescrivere ortesi dopo aver fatto la sua valutazione biomeccanica, entrambe ti aiutano a scegliere la calzatura giusta per te e il tuo plantare.

