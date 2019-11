Seab, al via l'azione contro i debitori morosi

Nella giornata di venerdì 8 novembre si è riunito l'organismo di controllo e coordinamento di Seab, organo di cui fanno parte una ventina di Comuni biellesi, soci della partecipata che svolge l'attività di raccolta rifiuti.

All'ordine del giorno, la situazione contabile di Seab al 31 ottobre 2019, la quale evidenzia una grave situazione di insolvenza dei soggetti titolari di partita IVA siti nei comuni di Biella, Cossato e Gaglianico. "In questi giorni abbiamo inviato 150 lettere raccomandate, - dichiara il Presidente Seab Claudio Marampon - che rappresentano l'ennesimo sollecito a regolarizzare i pagamenti, rivolte agli utenti delle attività produttive di Biella, che sono debitori totali. Tutto ciò è sconcertante, imbarazzante ed immorale in quanto stiamo parlando di utenze che ad oggi non hanno avviate procedure fallimentari, anzi, ci permettiamo di commentare, che risultano ordinariamente in attività. La congiuntura economica negativa non è sufficiente a giustificare tali comportamenti".

Claudio Marampon definisce questa situazione intollerabile e annuncia un seguito legale: "Non è accettabile sia nel rispetto di quei cittadini che onorano i propri impegni, sia per il dovere di pagare il dovuto. Seab Spa è società di proprietà dei Comuni Biellesi, é ad essi che deve rispondere del proprio operato. Nel contempo è bene che i Comuni sappiano che il servizio affidato viene svolto correttamente, ma parte dei propri cittadini non rispettano per niente, o in parte i propri impegni. Per queste utenze si prevede, oltre alle azioni di recupero del credito con il ricorso a decreti ingiuntivi e conseguenti eventuali pignoramenti, anche qualcosa di molto più eclatante".

A metà dicembre ci sarà la convoca dell'assemblea che, per tempi tecnici, si svolgerà a metà gennaio con il cambio del Consiglio di Amministrazione di Seab. In vista delle imminenti novità alla guida dell'azienda, Paolo Delsignore, consigliere comunale di Pollone, propone un diverso tipo di gestione: "Questa situazione è frutto della bollettazione tardiva. Seab è un'azienda che fattura 20 milioni di euro l'anno e va gestita come se fosse un'impresa privata. Occorre una bollettazione puntuale, ed organi di controllo che, trimestralmente, verifichino la situazione di cassa ed i mancati pagamenti, in modo da attivarsi per recuperare i crediti. Non vogliamo che Seab diventi una piccola Alitalia".