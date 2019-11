Heritage Day: a Casa Zegna l’arte di tessere un futuro sostenibile

La Fondazione Zegna, nell’ambito della XVIII Settimana della Cultura d’Impresa che si terrà dall’8 al 22 novembre 2019, organizza domenica 17 novembre l’iniziativa Heritage Day: l’arte di tessere il futuro, che si propone come un “viaggio attraverso i tessuti del campionario, dall’ispirazione alla creazione, per un futuro ecosostenibile”.

In via straordinaria, il cuore dell’archivio storico sarà aperto al pubblico con visite alla raccolta di campionari iniziata nel 1910 da Ermenegildo Zegna, insieme con la documentazione di cento anni di storia. Alle 14.30 e alle 15.30, gli archivisti della Fondazione accompagneranno i visitatori alla scoperta di un patrimonio che, custodito e tramandato attraverso gli anni, rappresenta ancora oggi un riferimento concreto per i designer del Gruppo Zegna, sempre impegnati in una ricerca stilistica attenta alla tradizione e proiettata verso il futuro.

I campioni di tessuto che tutt’oggi servono da ispirazione al Gruppo non saranno, quindi, soltanto il pretesto per un viaggio nell’heritage, ma, più in generale, una emozionante esplorazione di quello che è stato ed è tutt’ora la testimonianza della trasformazione del gusto e dei modi dell’eleganza. Ad arricchire l’esperienza, anche il campionario Heberlein, costituito da oltre duemila volumi di recente acquisizione. Durante la visita verranno mostrati, insieme con i progetti sul territorio ispirati ai valori del fondatore Ermenegildo Zegna – che fece piantumare 500mila conifere per valorizzare l’area circostante il Lanificio -, i nuovi preziosi tessuti. Uno di questi è stato battezzato Bielmonte, come la località che sorge sulla montagna alle spalle del Lanificio: è realizzato esclusivamente con una selezionata lana di pecore che pascolano nell’Oasi Zegna. Per le visite verrà chiesto un contributo di 5 Euro che sarà devoluto alle attività educative per bambini e ragazzi del progetto Re-SHAPE. La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: casazegna@zegna.com – 015.7591464 – www.fondazionezegna.org