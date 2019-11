Domus Laetitiae in festa, spegne 35 candeline

La cooperativa Domus Laetitiae di Sagliano Micca compie 35 anni. Era il 30 ottobre 1984 quando un gruppetto di 15 persone, timorose ma molto motivate e determinate, si trovava per dare corpo ad una iniziativa che, a distanza di 35 anni, è sempre più attiva e presente. Da quel lontano 1984 sono cambiate tante cose. Rimane, però, saldo l’impegno a migliorarsi e ad offrire, giorno dopo giorno, servizi sempre più innovativi per i nostri ragazzi e per il territorio. Servizi innovativi che nascono dalle idee e dai sogni di molti, che nascono prendendo spunto dalle esigenze e necessità delle persone e delle loro famiglie nella vita di tutti i giorni.

“Nascono spesso dalla quotidianità che, per noi, è cercare di migliorare la qualità della vita delle persone attribuendo particolare significato a gesti e momenti ordinari secondo le esigenze, le aspettative e le capacità di ognuno. Non potremmo, però, fare tutto ciò senza il costante sguardo di chi ci ha accompagnato in questi 35 anni – spiegano - Allora, per festeggiare questo impegno, insieme alle famiglie, alle associazioni e alle istituzioni che ogni giorno camminano al nostro fianco, abbiamo deciso di organizzare due importanti eventi aperti alla cittadinanza in cui ci piacerebbe avervi con noi: Il 17 novembre alle ore 15 Vi aspettiamo alla nostra “Festa della Solidarietà - Open Day”. Una giornata di porte aperte per il territorio durante il quale sarà possibile conoscere i servizi della Domus Laetitiae e in cui inaugureremo gli spazi rinnovati della nostra area residenziale Caleidoscopio; Il 30 novembre alle ore 21 presso Palazzo Gromo Losa, festeggeremo i nostri 35 anni insieme al Coro Gospel milanese “Black Inside”, all’Istituto Comprensivo Biella 3 e all’IIS Gae Aulenti con cui collaboriamo da molto tempo al progetto “psicotecnologie” che, attraverso ausili tecnologici, intende migliorare la vita delle persone con disabilità. L’intero ricavato della serata andrà a sostegno del progetto”.