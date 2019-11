Da venerdì scatta l'obbligo di circolazione con pneumatici invernali

A partire da venerdì 15 novembre, come ogni anno, sarà obbligatorio in numerose strade della città, per le auto, circolare con pneumatici invernali o avere a bordo le catene, pronte per l'utilizzo in caso di necessità. La disposizione varrà per tutto il periodo invernale, in particolare fino al 15 aprile 2020, nei mesi in cui è più probabile il rischio di nevicate o gelate notturne.

L'ordinanza della polizia municipale elenca le strade di Biella in cui la prescrizione sarà in vigore. Si tratta di quelle in cui la pendenza comporta problemi ulteriori di aderenza per le vetture: strada della Nera, salita Cappuccini, strada antica di Andorno, via San Giuseppe, costa di Riva, strada Cantone Bonino, via Marconi, via Ramella Germanin, via Santuario di Oropa, strada Barazzetto Vandorno, via Ogliaro, via Mentegazzi, strada Favaro di Là, strada ai Galinit, strada Masserano Calaria.

Nello stesso periodo le moto e i ciclomotori potranno circolare soltanto quando le condizioni meteo e delle strade lo consentono, ossia in assenza di neve e ghiaccio.