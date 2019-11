Cercasi gestore al Santuario di San Giovanni d'Andorno

La Fondazione Opera Pia Laicale di San Giovanni d’Andorno, essendo in scadenza il contratto per l’affitto del ramo d’azienda della struttura commerciale, deve procedere ad una nuova assegnazione per un periodo di anni 3 rinnovabili. L’immobile in oggetto si sviluppa su tutto il lato nord del piazzale recentemente ristrutturato e comprende: al piano terra sotto i portici il bar, ristorante con cucina e dispensa, 2 locali adibiti a negozio, un locale per ricovero, assistenza e noleggio E bike, 2 locali tecnici centrale idrica e centrale termica.

Al piano primo un ristorante 80 posti con cucina e dispensa, adiacente sala convegni. Al piano secondo lato est alloggio custode con ufficio e disimpegno, lato ovest 2° e 3° piano Albergo 20 camere con bagno (4 per disabili) da 2 – 3 – 4 letti per un totale di 56 posti letto, al 3° piano lato est Ostello 6 camere da 6 posti letto con servizi in comune. L’Amministrazione collabora nella promozione turistica con l’organizzazione di mostre, eventi culturali, sportivi e religiosi, raduni auto storiche, ecc. anche in sinergia con altre iniziative e strutture del territorio per cui è opportuna una sinergia tra le varie organizzazioni che curano l’attività del Santuario: religiosa, turistica, culturale e commerciale per un proficuo rilancio della struttura.

Chi fosse interessato può prendere contatti con il Presidente della Fondazione al n. 349 1019709 o inviando una mail a info@santuariosangiovanni.it