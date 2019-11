Zimone: Una giornata con gli Alpini tra divertimento e castagne

Si è svolta ieri, 10 novembre, la castagnata con gli Alpini di Zimone. Come ormai da tradizione, sono stati coinvolti i bambini e i ragazzi della scuola materna e di quella primaria di primo e secondo grado del paese. Nel pomeriggio le Penne Nere hanno incontrato i ragazzi, con il quale hanno scherzato e fatto merenda con un buono e immancabile panino alla Nutella.

In concomitanza con l'allestimento di tutto il necessario per la castagnata, gli Alpini hanno provveduto nella mattinata ad una pulizia straordinaria del Piazzale Alpini d'Italia, luogo molto caro al Gruppo dal momento che ospita il monumento dedicato alle Penne Nere "andate avanti", scoperto con estremo orgoglio nel giugno 2017 in occasione del 50esimo anniversario di fondazione.

"Sono molto soddisfatto della giornata - commenta il capogruppo Stefano Trinchero - ci sono venuti a trovare molti nostri compaesani e persone dei paesi limitrofi, ma non sono mancati all'appuntamento molti Alpini dei diversi gruppi biellesi così come una delegazione da Torino. Questi sono sicuramente incentivi che ci stimolano a continuare al meglio e sempre a testa alta il nostro cammino da Alpini nonostante le mille difficoltà, spesso dovute alla burocrazia, che comunque non ci spaventano e che il Gruppo adempie diligentemente".