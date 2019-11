Fondo integrativo per la Montagna, 4mila alla Bottega di Miagliano

Si è concluso l’iter di certificazione delle graduatorie del bando per l’accesso ai contributi economici per gli esercizi commerciali di paese, destinati ai negozi alimentari, che ha visto la partecipazione della Bottega di Miagliano, ammessa con un contributo pari a 4mila euro.

"I fondi – informa l’assessore al Commercio Cinzia Baldi – potranno essere utilizzati per l’acquisto di attrezzature funzionali all’attività dell’esercizio, arredo e rimodulazione dei locali finalizzata alla realizzazione di spazi di lavoro condivisi o ancora per l’acquisto o noleggio di strumenti, anche tecnologici, a beneficio della clientela. L’obiettivo è quindi sostenere e promuovere lo sviluppo dell’attività ammessa a contributo, tramite l’attivazione di nuovi servizi a beneficio dei cittadini".

Quest’operazione segue le già molteplici iniziative messe in campo dall’amministrazione del piccolo comune; entro dicembre verranno infatti erogati i contributi agli esercizi aderenti al progetto #MiaglianoGreen e, inoltre, si sono attivati nel corso del mese nuovi cantieri collegati ai soggetti privati ammessi a finanziamento del bando ristrutturazioni facciate.

"In ragione del parziale utilizzo del budget destinato al bando corrente – conclude il Vicesindaco Vinetti – si è generato un residuo finanziario che, tramite le opportune autorizzazioni regionali, vorremmo utilizzare per rafforzare quanto già stanziato per l’attivazione del servizio di trasporto anziani; siamo infine certi che il dinamismo e la passione che alimenta il nostro gruppo amministrativo, non potrà che portare nuovi e significativi risultati".