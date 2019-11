Ysangarda Trail, le classifiche della 19 chilometri

Nomi importanti al via della 19 chilometri dell'Ysangarda Trail, la corsa competitiva andata in scena in quel di Castellengo nella giornata di ieri, 10 novembre. A tagliare per primo il traguardo è stato il valsusino Daniel Borgesa in 1h13’49”, davanti di pochi secondi sul fossanese Andrea Fornero (1h13’55”) e sul biellese Alessandro Ferrarotti (1h14’12”). Tra le donne, invece, arriva il poker dell’ossolana Monica Moia che ha chiuso in 1h35’43” con un vantaggio di 4 minuti su Marialuisa Mauri (1h40’05”). Al terzo posto Cecilia Pedroni (1h42’52”). Di seguito l'ordine di arrivo maschile e femminile.

Classifica assoluta femminile

1 Monica Moia A.s.d. Bognanco 1:35:43

2 Marialuisa Mauri G.s. Camosci Seregno 1:40:05

3 Cecilia Pedroni Trailrunner Finale Ligure 1:42:52

4 Marica Mainelli Biella Running 1:43:48

5 Sonia Destro G.s. Ermenegildo Zegna 1:44:06

6 Federica Pozzo Atletica Candelo 1:45:46

7 Rosa Orlarej Podistica Dora Baltea 1:45:57

8 Silvia Szego Atletica Vercelli 78 1:47:05

9 Roberta Giacometti Skyrunner Valsesia 2000 1:47:26

10 Iuliana Botezatu Biella Running 1:47:50

11 Elisabetta Robotti Atletica Rub. F.lli Frattini 1:53:53

12 Veronica Guglielmetti G.s. Castellania 1:54:02

13 Martina Baronio La Vetta Running 1:54:17

14 Paola Beccaria G.s. Fulgor Prato Sesia 1:55:38

15 Maria Elisabetta Lana Durbano Gas Energy 1:55:43

16 Patrizia Di Massimo A.s. Gaglianico 74 1:55:54

17 Michela Siviero 1:57:35

18 Marta Benzi G.s. Chivassesi 1:58:14

19 Daniela Veronese La Vetta Running 1:58:33

20 Mirella Monticciolo 1:58:40

21 Serena Guarnieri Jole Staff Running Team 1:59:11

22 Chiara Colombo Jole Staff Running Team 1:59:13

23 Stefania Campitelli A.s. Gaglianico 74 1:59:30

24 Graziella Catto La Vetta Running 2:00:52

25 Mattea Geraci Trm Team 2:01:09

26 Teresa Zanini Marci Runners 2:01:19

27 Elena Miotello A.s. Gaglianico 74 2:01:21

28 Kirsi Burzio La Vetta Running 2:01:35

29 Gianna Annita Vaccari A.s. Gaglianico 74 2:01:52

30 Laura Beccaria Podistica Cressa 2005 2:02:14

31 Donatella Frigato Podistica Vigliano 2:02:17

32 Maurizia Margara Atletica Candelo 2:02:19

33 Pinuccia Dellarole 2:02:43

34 Margherita Soragna Gruppo Podistico Trinese 2:02:59

35 Lidia Tosi 2:03:03

36 Erika Fabozzi Amron Team 2:03:48

37 Cinzia Stirparo La Vetta Running 2:03:54

38 Loredana Patteri Biella Running 2:04:09

39 Gaetana Acconciaioco La Vetta Running 2:06:13

40 Cinzia Boffa A.s.d.castlerun 2:07:08

41 Cristina Venturini La Vetta Running 2:07:19

42 Loretta Baldissero Atletica Monterosa Mauro Fogu 2:07:39

43 Paola Barbero G.s. Fulgor Prato Sesia 2:08:02

44 Sabrina Martelli Atletica Candelo 2:08:41

45 Roberta Rinaldi 2:11:38

46 Chiara Deitos Biella Running 2:12:39

47 Bruna Maccaccaro 2:12:45

48 Chendhi Stefania Balangero A.s. Gaglianico 74 2:12:52

49 Elena Viotto G.p. Dilett. Tapporosso 2:12:55

50 Cinzia Campagnolo La Vetta Running 2:19:35

51 Marina Citi 2:19:38

52 Patrizia Aquilini Gruppo Podistico Trinese 2:22:23

53 Barbara Papin Sport & Natura Running Team 2:22:25

54 Maria Paola Zanirato A.s. Amatori Sport 2:24:12

55 Roberta Querci 2:26:14

56 Deborah Brunello A.s. Gaglianico 74 2:26:35

57 Olga Pirani 2:40:10

58 Claudia De Mari Olimpia Runners 2:51:25

59 Silvana Simoni Bergamo Stars 3:05:53

60 Mariella Pellerei Podistica Dora Baltea 3:18:26

Classifica assoluta maschile

1 Daniel Borgesa Valsusa Running Team 1:13:49

2 Andrea Fornero 1:13:56

3 Alessandro Mario Ferrarotti Gruppo Amici Corsa Pettinengo 1:14:12

4 Amin Dakhil Volpi D'invorio 1:19:19

5 Emanuele Falla Valsusa Running Team 1:20:12

6 Enrico Alfisi A.s.d. Esprit Fitness Biella 1:22:57

7 Andrea Pelosi Atletica Monterosa Mauro Fogu 1:23:40

8 Salvatore Saia Fiamme Azzurre Master 1:24:36

9 Mattia Zanin 1:24:43

10 Simone Terragnolo Trail Running Valsessera 1:26:05

11 Michele Giuseppe Di Venuta A.s.d. Sport Rider 1:26:32

12 Valentino Osiliero A.s. Gaglianico 74 1:27:01

13 Andrea Martini Atletica Candelo 1:27:22

14 Massimo Sinigaglia G.s Gabbi Bologna 1:28:12

15 Simone Corsetto Pietro Micca Biella 1:29:01

16 Patrick Pelle 1:29:03

17 Andrea Pilati 1:29:10

18 Roberto Poletti G.s. Fulgor Prato Sesia 1:29:22

19 Dario Monteferrario A.s. Gaglianico 74 1:30:16

20 Oscar Boggian G.s. Ermenegildo Zegna 1:30:21

21 Mauro Cagliano Olimpia Runners 1:30:39

22 Gianni Schiratto Durbano Gas Energy 1:30:45

23 Moreno Pigliacelli Atletica Monterosa Mauro Fogu 1:30:48

24 Riccardo Cappon Atletica Ovest Ticino ? 1:31:02

25 Denis Regis Durbano Gas Energy 1:31:10

26 Lorenzo Filighera 1:31:18

27 Gianluca Stocco G.p. Avis Gravellona Lomellina 1:31:33

28 Leonardo Jon Scotta G.s.a. Pollone 1:31:46

29 Luca Grometto La Vetta Running 1:32:07

30 Cristiano Tara G.s.a. Valsesia 1:32:45

31 Paolo Rossato Atletica Candelo 1:32:54

32 Mauro Vigna Docchio Podistica Dora Baltea 1:33:32

33 Cristian Carelli 1:33:40

34 Fulvio Migiarra A.s.d. Canavese 2005 1:33:45

35 Stefano Vigliani Podistica Dora Baltea 1:33:47

36 Stefano Gremmo 1:33:50

37 Giacomo Ubertalli Pietro Micca Biella 1:33:52

38 Enrico Mauri G.s. Camosci Seregno 1:33:55

39 Alessandro Chiarati La Vetta Running 1:34:37

40 Franco Mosca La Vetta Running 1:34:39

41 Federico Zettel Pietro Micca Biella 1:34:41

42 Emiliano Di Palma Atletica Candelo 1:34:44

43 Filippo Moirano 1:34:50

44 Alessandro Ruoppoli La Vetta Running 1:35:03

45 Andrea Zublena 1:35:45

46 Roberto Villa Vercella Atletica Monterosa Mauro Fogu 1:35:48

47 Emanuele Fava D Alberto Skyrunner Valsesia 2000 1:35:50

48 Paolo Costantin Valetudo Serim - Racer 1:36:07

49 Paolo Oldrini 1:36:40

50 Gian Paolo Zanchi Asd Bio Correndo Avis 1:36:43

51 Federico Mignone Pro Patria Milano 1:36:50

52 Filippo Moggio G.s. Splendor Cossato 1:36:55

53 Corrado Coppa A.s. Gaglianico 74 1:37:00

54 Andrea Colombo Podistica Vigliano 1:37:24

55 Sergio Plos G.p. Dilett. Tapporosso 1:37:27

56 Luca Conrado Durbano Gas Energy 1:37:38

57 Giovanni Bonfante A.s. Gaglianico 74 1:37:43

58 Silvio Fioramonti G.s. Castellania 1:37:55

59 Samuel Faella 1:38:01

60 Giorgio Moscatello G.s.a. Pollone 1:38:04

61 Giuseppe Scagliotti Atletica Candelo 1:38:11

62 Antonio Lebole A.s. Gaglianico 74 1:38:27

63 Alberto Coda A.s. Gaglianico 74 1:38:29

64 Emanuele Marcato Olimpia Runners 1:38:38

65 Rossano Veronese 1:38:42

66 Corrado Mello Rella Pietro Micca Biella 1:38:45

67 Giuseppe Serra Podistica Dora Baltea 1:39:09

68 Stefano Barberis Vignola Trail Running Valsessera 1:39:45

69 Francesco Tedesco 1:40:14

70 Massimiliano Talarico 1:40:21

71 Andrea Rodani La Vetta Running 1:40:28

72 Alessandro Zifiglio Gsa Pollone 1:40:36

73 Roberto Rossi Gruppo Amici Corsa Pettinengo 1:41:01

74 Alessandro Giana A.s. Gaglianico 74 1:41:08

75 Ruggero Angusti 1:41:12

76 Daniele Furia La Vetta Running 1:41:20

77 Massimo Bracco A.s. Gaglianico 74 1:41:24

78 Danilo Deandrea Amici Del Mombarone 1:41:30

79 Piero Pacino 1:41:42

80 Gabrio Zaninetti 1:41:45

81 Marco Negro 1:41:48

82 Egidio Blotta Biella Running 1:41:50

83 Michael Montonera 1:42:29

84 Gabriele Greguol G.s.a. Pollone 1:42:32

85 Alessandro Bovio Atletica Bellinzago ? 1:42:43

86 Daniele Facchin G.s. Castellania 1:43:08

87 Fabio Mangolini A.s. Amatori Sport 1:43:11

88 Pierluigi Pozzali Quelli Della Via Baracca 1:43:15

89 Alberto Serra 1:43:22

90 Morgan Corradini 1:43:27

91 Salvatore Bonura 1:43:38

92 Stefano Viana Atletica Candelo 1:43:51

93 Federico Ferraro Fogno G.s. Ermenegildo Zegna 1:43:54

94 Fabio Caucino G.s. Splendor Cossato 1:43:56

95 Enrico Mersi A.s. Gaglianico 74 1:43:59

96 Giovanni Zoccali A.s. Gaglianico 74 1:44:22

97 Marco Bozzetti A.s. Gaglianico 74 1:44:25

98 Manuel Minola Violino Sport & Natura Running Team 1:44:33

99 Maurizio Cortese Biella Running 1:44:54

100 Roberto Serra G.s. Splendor Cossato 1:44:58

101 Tiziano Trivellato Atletica Candelo 1:45:12

102 Tiziano Ronzani A.s. Gaglianico 74 1:45:17

103 Alberto Lovison G.s. Splendor Cossato 1:45:20

104 Valentino Facci 1:45:32

105 Ennio Curelli G.s.a. Pollone 1:45:41

106 Luca Pianoforte 1:45:44

107 Luca Trisoglio 1:46:05

108 Ivano Brustia A.s.d. Bognanco 1:46:08

109 Franco Corniani La Vetta Running 1:46:19

110 Claudio Gosetti Atletica Monterosa Mauro Fogu 1:46:33

111 Vittorio Cattaneo A.s.d.castlerun 1:46:37

112 Matteo Asietti G.s. Fulgor Prato Sesia 1:46:39

113 Salvatore Spiteri 1:46:47

114 Alfredo Zorzi Podistica Vigliano 1:47:14

115 Stefano Savino Biella Running 1:47:17

116 Andrea Abbiati Biella Running 1:47:21

117 Angelo Carena Polisportiva Bremese Mps 1:47:28

118 Francesco Zanon 1:47:31

119 Patrizio Albertini Marci Runners 1:48:28

120 Gennaro De Sensi La Vetta Running 1:48:39

121 Antonio Gaetani 1:48:43

122 Lorenzo Martinelli La Vetta Running 1:48:46

123 Domenico Lucarelli 1:48:52

124 Alberto Neri 1:49:01

125 Mario Zampicinini A.s.d. Run And Trail 1:49:09

126 Simone Voltolina 1:49:27

127 Paolo Pagliaro Asd Sport On The Edge 1:49:48

128 Davide Masero 1:50:01

129 Edgar Giachino Durbano Gas Energy 1:50:05

130 Stefano Montagner Podistica Dora Baltea 1:50:07

131 Franco Longo 1:50:12

132 Stefano Godenzini Atletica Lessona 1:50:25

133 Giacomo Albera 1:51:02

134 Alberto Mello Grand La Vetta Running 1:51:06

135 Alberto Migazzo 1:51:08

136 Vito Mecca 1:51:28

137 Adriano Zordan G.s.a. Pollone 1:51:32

138 Enrico Azeglio Atletica Candelo 1:51:35

139 Roberto Frassati Biella Running 1:51:37

140 Paolo Colombo 1:53:42

141 Giorgio Cerri A.s. Gaglianico 74 1:53:48

142 Enrico Correale La Vetta Running 1:53:55

143 Andrea Tridello 1:53:57

144 Sebastiano Calì 1:54:04

145 Marco Gagliardi G.p. Avis Vigevano-gravellona 1:54:21

146 Alessandro Biadene Atletica Candelo 1:54:29

147 Roberto Barbirato Atletica Candelo 1:54:32

148 Mirko Poli Gruppo Amici Corsa Pettinengo 1:54:50

149 Daniele Querio Podistica A. Berardo 1:54:54

150 Stefano Pezzuolo Trm Team 1:55:16

151 Riccardo Meazzi Marathon Team 1:55:45

152 Roberto Bazzani G.s. Splendor Cossato 1:55:51

153 Roberto Caldan 1:55:57

154 Daniele Bozzonetti Pietro Micca Biella 1:55:59

155 Simone Sarno Biella Running 1:56:25

156 Donato D'Olimpo Atletica Candelo 1:56:28

157 Cristian Perissinotto Atletica Candelo 1:56:30

158 Marzio Montonera Atletica Candelo 1:56:35

159 Massimo Zammuner G.s. Splendor Cossato 1:56:44

160 Marco Canella 1:56:46

161 Paolo Pistono Atletica Candelo 1:57:02

162 Maurizio Campagnolo La Vetta Running 1:57:41

163 Gianni Schiapparelli 1:57:44

164 Mario De Nile G.s. Splendor Cossato 1:58:01

165 Marco Cravini Amici Del Mombarone 1:58:22

166 Stefano Cattelan La Vetta Running 1:58:35

167 Mario Zanchetta La Vetta Running 1:58:37

168 Luciano Bernardi Biella Running 1:58:42

169 Mauro Garanzini Team Atletico-mercurio 1:59:04

170 Lorenzo Acquadro 2:00:00

171 Alberto Ferrero 2:00:09

172 Davide Falla Caravino Atletica Candelo 2:00:14

173 Rocco Perona La Vetta Running 2:00:55

174 Cristian Cucco 2:01:11

175 Guido Miglio A.s. Gaglianico 74 2:01:13

176 Giampiero Borille La Vetta Running 2:01:26

177 Giuseppe Rombolà A.s.d. Podismo Di Sera 2:01:42

178 Angelo Sanesi 2:01:46

179 Franco Grometto Atletica Candelo 2:02:21

180 Franco Moggi 2:02:37

181 Ivano Romagnoli Atletica Lessona 2:02:47

182 Donato Dalessandri Atletica Lessona 2:02:49

183 Giuseppe Cerruti Gruppo Podistico Trinese 2:03:01

184 Giuseppe Pezzica G.s.a. Pollone 2:03:46

185 Graziano Rossi Biella Running 2:03:51

186 Roberto Borrione Gruppo Podistico Trinese 2:04:02

187 Marcello Russo A.s. Gaglianico 74 2:04:46

188 Cristian Spirito G.s.a. Pollone 2:05:24

189 Alberto Miglietti Ready To Run 2:05:58

190 Giuseppe Napolitano Atletica Candelo 2:06:22

191 Francesco Scarcelli Atletica Lessona 2:06:51

192 Davide Zennaro 2:06:55

193 Massimo Padovan 2:07:11

194 Daniele Da Roit La Vetta Running 2:07:44

195 Giacobbe Berruti G.s.a. Pollone 2:07:53

196 Mauro Gianola G.s. Fulgor Prato Sesia 2:08:07

197 Roberto Feltrinelli 2:08:10

198 Valeriano Nalin La Vetta Running 2:09:23

199 Riccardo Michelone Atletica Candelo 2:10:07

200 Gianfranco Testa Atletica Candelo 2:10:24

201 Carlo Michele Ravella Gruppo Amici Corsa Pettinengo 2:11:23

202 Andrea Lucia Atletica Candelo 2:11:33

203 Andrea Settilio G.s.a. Pollone 2:11:43

204 Marco Casotto A.s. Gaglianico 74 2:12:57

205 Giuliano Pavan Bergamo Stars 2:13:48

206 Marco Garavaglia Atletica 99 Vittuone 2:14:27

207 Luca Calzone 2:17:46

208 Stefano Bovio 2:18:39

209 Roberto Milan 2:20:34

210 Fabio Spunton Atletica Candelo 2:21:41

211 Roberto Murdaca A.s. Gaglianico 74 2:28:40

212 Nicola Gandolfi 2:45:21

213 Vito Colletta La Vetta Running 2:55:05